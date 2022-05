Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke spodziewają się dziecka. Pokazali wymowne zdjęcie na Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki para umieściła na Instagramie zdjęcie, na którym trzyma USG maluszka. "To jest wyjątkowy Dzień Matki🤩 W końcu możemy podzielić się z Wami swoją radością. Już niedługo nasza rodzina powiększy się 👶❤️ Jesteśmy bardzo szczęśliwi i nie możemy doczekać się momentu kiedy będziemy we trójkę 👨‍👩‍👦❤No dobra we czwórkę 🐶👨‍👩‍👦" - napisali na swoich profilach.