Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zaręczyli się! Nie tylko pierścionek robi wrażenie

Najwyraźniej Jacek Jeschke zadbał o to, by oświadczyny miały niezwykłą oprawę i zabrał ukochaną do Włoch. Hanna Żudziewcz zdradziła co nieco w relacji na Instastories, pokazując nagrania z romantycznej kolacji i bukiet czerwonych róż, którym poza pierścionkiem została obdarowana przez tanecznego - i zarazem życiowego - partnera.