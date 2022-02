Hanna Żudziewicz w mini. Zapomniała o bieliźnie?

Tym razem fani mogli podziwiać tancerkę w bardzo kusej sukience z wycięciami ciągnącymi się od boku aż po dekolt, które sugerują, że Żmudziewicz nic poza króciutką sukienką na sobie nie miała. Opatrzyła to zdjęcie podpisem: "Kochani, co tak naprawdę jest dla was najważniejsze w życiu? Zdrowie, wiara, rodzina, praca, bogactwo, miłość. Jakie dwie rzeczy są dla was najistotniejsze?".