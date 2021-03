Harry otwarcie o rasizmie. Wspomniał o chwili, która go zmroziła

Jeżeli wybrać jedną rzecz z rozmowy Meghan i Harry’ego w programie Oprah Winfrey , która szczególnie oburzyła opinię publiczną, to bez wątpienia będzie to kwestia rasizmu. Susseksowie przyznali m.i.n., że ktoś z rodziny królewskiej rozmawiał z Harrym o karnacji ich dziecka . W innym momencie Oprah spytała wprost parę, czy zerwali z royalsami i Wielką Brytanię z racji ataków na tle rasowym. Syn księcia Karola przyznał, że był to jeden z głównych powodów.

Meghan Markle i książę Harry dobili królową Elżbietę. Kolejny wielki zgryz monarchini

– Pamiętam zbiórkę pieniędzy dla Sentebale. Jedna z osób na tej kolacji powiedziała mi: "Proszę, nie działaj w ten sposób z mediami. Oni zniszczą twoje życie". Ta osoba jest zaprzyjaźniona z wieloma redaktorami, więc zapytałem: "Co przez to rozumiesz?". Oczywiście wiedziałem. Odpowiedziała mi: "Nie rozumiesz, Wielka Brytania jest bardzo bigoteryjna". Odparłem, że myli się, to brytyjska prasa, szczególnie tabloidy są bigoteryjne, a nie państwo. Czy to miałeś na myśli? A on dodał: "Nie, chodzi o państwo". Powiedziałem, że całkowicie się z tym nie zgadzam. Ale niestety, jeśli źródło informacji jest z natury skorumpowane, rasistowskie lub stronnicze, to przenosi się to do reszty społeczeństwa – przyznał Harry.