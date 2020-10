Harry chce, by Archie miał inne dzieciństwo niż on sam. Wychowuje syna po swojemu

Książę Harry już dawno mówił, że chce, by Archie miał inne dzieciństwo, niż miał on sam. Teraz to udowadnia. Kariery jego i Meghan zeszły na dalszy plan, najważniejsze jest dla nich szczęście chłopca.

Harry i Meghan chcą dla Archiego innego życia. (Instagram.com)