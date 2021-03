Harry dostał rykoszetem. Pokazują to badania

Jak pokazują badania YouGov, po wywiadzie więcej Brytyjczyków ma negatywny stosunek do księcia Harry'ego, podczas gdy opinia na temat innych członków rodziny królewskiej pozostała raczej niezmieniona. Choć znajdą się tacy, którzy będą twierdzić, to Harry i Meghan mogli dzięki wywiadowi rozegrać konflikt w rodzinie królewskiej na własną korzyść, najnowsze dane YouGov pokazują zdecydowanie, że decyzja o spotkaniu z Oprah Winfrey nie przyniosła parze popularności.

W stosunku do opinii przychylnych zbuntowanym royalsom, oboje są na minusie. Rating netto pokazuje, że opinia na temat już wcześniej nielubianej Meghan jest obecnie na poziomie -27 (w porównaniu z -14 nieco ponad tydzień temu), a opinia na temat dotychczas lubianego księcia Harrego to -3. (to spadek o 15 punktów od 2 marca). To pierwszy raz, kiedy nastawienie do księcia okazuje się raczej negatywne.