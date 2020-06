Harry i Meghan planowali odejście już przed ślubem. "Książę był nieszczęśliwy"

Książka zatytułowana "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" ("Znajdując wolność: Harry i Meghan i tworzenie współczesnej rodziny królewskiej") trafi do sprzedaży 11 sierpnia. Dowiemy się z niej szczegółów odejścia księcia Harry'ego i Meghan Markle z rodziny królewskiej i zamieszkania w Los Angeles. Tymczasem już teraz informator "The Sun" zdradził, że Megxit był planowany dużo wcześniej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.