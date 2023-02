Harry i Meghan mają być gośćmi drugiej kategorii. Nie wiadomo, czy pojawią się na koronacji

Wielkimi krokami zbliża się ceremonia koronacji króla Karola III. Choć syn Elżbiety II objął tron w dniu śmierci matki, to czeka go jeszcze uroczyste wydarzenie, w którym będą mu towarzyszyć najbliżsi. Nadal jednak nie wiadomo, czy po ostatnich wydarzeniach Harry przyleci z żoną do Wielkiej Brytanii. Szczególnie, że miałby zostać zepchnięty na drugi, a wręcz trzeci plan.