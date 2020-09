"Zwyczajni" Harry i Meghan pojawią się na prestiżowej gali magazynu "Time"

Do sieci trafiło niedawno wideo opublikowane przez kanał E! News, w którym ujawniono kilkoro gwiazd, które zaszczycą swoją obecnością wydarzenie magazynu "Time". Pełną listę stu nazwisk najbardziej wpływowych postaci ze świata show biznesu, sportu czy polityki poznamy 22 września. W tym roku gala z wydarzenia, z powodu pandemii koronawirusa, będzie mieć bardziej kameralny charakter. Po raz pierwszy odbędzie się w formule specjalnego programu telewizyjnego emitowanego na antenie stacji ABC, a uświetnią go m.in. występ grupy The Weekend i amerykańskiej wokalistki Halsey.