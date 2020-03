Książę Harry już nie jest "księciem". Powiedział, jak należy się do niego teraz zwracać

Książę Harry poprosił, by przestać zwracać się do niego dotychczasowym tytułem. Zaproponował jednak dość zaskakującą alternatywę.



Książe Harry wziął udział w szczycie Travalyst w Wielkiej Brytanii, na którym m.in. poprosił, by przestać zwracać się do niego tytułem książęcym. Jak wiadomo, książę Sussex wraz z małżonką ostatecznie zrezygnowali z obowiązków królewskich, po czym przeprowadzili się do Kanady.