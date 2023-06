Oficjalnie eksmitowani. Harry i Meghan spakowali walizki

Do brytyjskiej monarchii należą różne rezydencje, które trafiają w ręce kolejnych członków rodziny królewskiej. Gdy Harry i Meghan stawali na ślubnym kobiercu, przypisano im Frogmore Cottage, zabytkowy dom w Windsorze. Miejsce wymagało renowacji, ale książęca para wydawała się szczęśliwa z posiadania takiego gniazdka. Długo tam jednak nie zabawili. W 2020 r. doszło do tzw. megxitu. Harry i Meghan zerwali z rodziną królewską, ze swoimi książęcymi obowiązkami, spakowali się i ruszyli do USA, by tam zacząć wszystko od nowa.