Harry i Meghan publikują list. Odcinają się od brytyjskich tabloidów

Kiedyś powstanie film dokumentalny: "Harry i Meghan: na wojennej ścieżce z tabloidami". Właśnie życie dopisało kolejną mocną scenę tej historii. Para opublikowała list.

Harry i Meghan od 31 marca oficjalnie odcięli się obowiązków wobec brytyjskiego dworu. Para żyje sobie w Los Angeles zdala od problemów, jakie generowały tabloidy na Wyspach. Zwiększył się między nimi dystans, ale gazety i tak niepochlebnie wypowiadają się o Harrym i Meghan, tworząc kolejne brednie na ich temat. Musiało więc dojść do tego, że para postanowiła część dziennikarzy kompletnie odciąć od informacji.

Była książęca para opublikowała list, który przesłała do wielu redakcji. Wieczorem naczelni "Daily Mail", "The Sun", The Mirror" i "The Express" dowiedzieli się, że Harry i Meghan kompletnie zrywają z nimi współpracę. Dziennikarze nie będą w żaden sposób mogli kontaktować się z parą i oczekiwać odpowiedzi na zadane im pytania. Obojętnie w jakiej sprawie.

W liście, który można przeczytać m.in na stronie "Guardiana" i "People" Harry i Meghan najpierw zaznaczają, jak ważna jest wolna prasa. "Mówi się, że obowiązkiem dziennikarzy jest przedstawianie prawdy" - zaznaczają z mocą.

Następnie punktują, że niektóre media nie biorą odpowiedzialności za to, co przekazują swoim czytelnikom "nawet jeśli wiedzą, że to zniekształcone, nieprawdziwe i raniące ponad wszystko".

"Książę i księżna Sussex widzieli ludzi, których znają, jak i kompletnych nieznajomych, których życie zniszczono bez powodu" - czytamy.

Zaraz potem w liście przekazują, że redakcja, która dostała ten list, nie będzie w żadnym wypadku mogła liczyć na współpracę z parą. Zakaz kontaktu tyczy się też współpracowników Harry'ego i Meghan.

Zaznaczają, że nie chodzi o to, by unikać krytyki. Wyliczają, że nie chcą też nakładać na nikogo cenzury, ale pisanie o nich "nie może opierać się na kłamstwie".

Harry i Meghan podkreślają, że brak kontaktu dotyczy tylko części redakcji, a nie wszystkich. Będą współpracować z lokalnymi mediami, młodymi dziennikarzami z całego świata, którzy naświetlają różne palące problemy.

Warto przypomnieć, że ruszyła też pierwsza rozprawa księżnej przeciwko Associated Newspapers - wydawcy m.in. "Mail on Sunday". To ta gazeta opublikowała prywatny list Meghan do ojca.