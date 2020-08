Harry i Meghan stracili "królewską" nazwę. Królowa pokrzyżowała im plany

Meghan zmieniła wizerunek

MWX ma być skrótem od "Markle" i "Windsor". Co ciekawa, taka nazwa (MWX Trading Ltd) pojawiła się już w sierpniu zeszłego roku, gdy książę Harry angażował się w turystyczny projekt Travalyst. Do współpracy zaproszono największe platformy z branży turystycznej (biura podróży, strony z rezerwacją hoteli), by wspólnymi siłami promować ekologiczną turystykę wspierającą lokalne społeczności, sprawiedliwy handel itp.