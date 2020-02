Królowa zdecydowała. Harry i Meghan muszą zapomnieć o marce "Sussex Royal"

Harry i Meghan odłączyli się od rodziny królewskiej, by żyć po swojemu. Swoją finansową przyszłość opierali na marce "Sussex Royal". Chcieli tą nazwą sygnować różne projekty. I wtedy wchodzi królowa Elżbieta...

Brytyjscy dziennikarze podkreślają jednak, że decyzja o tym, by nie używać już tej marki, zapadła podczas pamiętnych dyskusji o warunkach odejścia Harry'ego i Meghan. Para książęca miała przystać na to, by nie używać "Sussex Royal". Co więcej, Harry i Meghan ani przez chwilę nie żałowali, że podjęli decyzję o wypisaniu się z książęcych obowiązków wobec brytyjskiej monarchii.