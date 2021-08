Harry i Meghan szybko zaczęli planować ucieczkę. Mogli obrać zaskakujący kierunek

Meghan Markle i książę Harry poznali się w lipcu 2016 roku. Para spotykała się w tajemnicy do października wspomnianego roku, kiedy to dziennik "The Sunday Express" jako pierwszy poinformował o ich związku. W listopadzie następnego roku Meghan i Harry ogłosili swoje zaręczyny. Ślub odbył się 19 maja 2018 r. na zamku w Windsorze.