Harry i Meghan wpuścili kamery. Co udało się pokazać?

Temat nr jeden w mediach to wywiad Harry'ego i Meghan dla Opry Winfrey, który już na zawsze i wyraźnie zapisze się w historii popkultury. W trakcie dwugodzinnego wywiadu była para książęca uderzyła w podstawy brytyjskiej rodziny królewskiej z całą mocą. Mówili o rasistowskim zachowaniu członków dworu , o braku akceptacji dla Meghan, o tym, że nie dostała pomocy psychologicznej, gdy posypało się jej zdrowie psychiczne w czasie ciąży i w reszcie o tym, że Meghan miała myśli samobójcze.

Dawno nic nie podzieliło ludzi tak jak te wyznania byłych "rojalsów". Obie strony przedstawiają swoje argumenty za tym, czy wierzyć Meghan i Harry'emu czy nie, ale i tak na końcu to ich życie, które zdecydowali się spędzić z dala od toksycznego dworu. A jak to życie wygląda?

Meghan i Harry wpuścili Oprę z kamerami do swojego życia, ale nie pokazali zbyt wiele. Widzowie, którzy oczekiwali większego wglądu w ich codzienność w posiadłości w Montecito w Kalifornii mogli być zawiedzeni. Harry i Meghan zaprowadzili dziennikarkę do... zagrody dla uratowanych z farmy przemysłowej kurczaków.

"Kurczaki Archiego" to spora przestrzeń z kilkunastoma kurczakami, którymi zajmują się na co dzień razem z synem. Meghan przyznała, że po wyjeździe z Wielkiej Brytanii chcieli "wrócić do podstaw" i "żyć autentycznie". Wodą na młyn krytyków jest jednak fakt, że Harry i Meghan nie mieszkają na ekologicznym ranczu, a w posiadłości wartej 14,5 mln dolarów.