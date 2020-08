Harry i Meghan wrócą do Wielkiej Brytanii? Wiele na to wskazuje

Meghan Markle i książę Harry już jakiś czas temu stworzyli dość nieoczekiwaną parę. Rzeczywiście niewielu spodziewało się, że członek brytyjskiej rodziny królewskiej zainteresuje się aktorką z USA. A jednak tak się stało i, od randki do randki uczucie rosło, a wkrótce Harry poprosił ukochaną o rękę. Niedługo potem piękna ceremonia ślubna i dziecko - w teorii wszystko wyglądało tak, jak w zupełnie normalnej rodzinie.

Teoria teorią, a praktyką pozostaje praktyką. Związek tej pary od początku wywoływał duże kontrowersje. Ludzie często zapominali o tym, że żyjemy w XXI wieku, a książę Harry może wybrać na swoją żonę kogokolwiek tylko by nie zapragnął. Wiążąc się z Meghan Markle nie popełnił żadnego mezaliansu, jednak od początku ich relacji na aktorkę spadł ogrom krytyki. Często zupełnie nieuzasadnionej.

Każdy ruch Meghan Markle na angielskim dworze królewskim był poddawany surowej ocenie, a jej rodzinne sprawy szybko stawały się publiczne i chętnie komentował je niemal cały świat. Nic więc dziwnego, że książę Harry i jego żona zapragnęli nico uciec od tego życia. Postawili wszystko na jedną kartę i odcięli się od rodziny królewskiej. Wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie aktualnie mieszkają.

Brytyjczycy komentują "odejście" Sussexów: "Ciekawe, czy Meghan Markle wróci do aktorstwa, a książę Harry zostanie pilotem…"

Jednak jak wskazuje Omid Scobie - autor książki "Finding Freedom", wiele wskazuje na to, że para powróci do Anglii. Wszystko za sprawą zobowiązań, jakie tam mają. "Harry i Meghan dali jasno do zrozumienia, że ​​ich praca w Wielkiej Brytanii, w tym ich królewskie patronaty, będzie kontynuowana" - powiedział autor książki.