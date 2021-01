Harry i William znów rozmawiają! Jest światełko nadziei na poprawę ich relacji

Nieprzychylne jej media potrafiły każde jej słowo czy gest wykpić i skrytykować nastawiając przeciwko niej Brytyjczyków. Atmosfera była nie do wytrzymania dla Harry'ego i Meghan. Postanowili ustąpić i wyjechać do USA.

- Dzwonili do siebie w święta i Nowy Rok. Wysłali prezenty dla dzieci. To była okazja, by się znowu pojednać, nawet wirtualnie. O tej porze rok temu bracia prawie ze sobą nie rozmawiali. William na zjeździe w Sandringham był tak zły, że nawet nie chciał zjeść lunchu z królową i bratem. Był tylko na koniecznych spotkaniach, bo nie mógł znieść gniewu i frustracji z powodu decyzji Harry'ego.