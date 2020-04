Harry i Meghan znaleźli się pod obstrzałem. Wokół ich domu kręci się 300 paparazzich

- To jest LA, tam się kręci 200-300 fotografów, którzy teraz są szczególnie wygłodniali – mówił lokalny paparazzo Mark Karloff. W Serra Retreat można było dotychczas upolować takie gwiazdy jak Mel Gibson, Britney Spears czy Kylie Jenner. Meghan i Harry stali się teraz najbardziej łakomym kąskiem i Karloff nie ma złudzeń, że jego koledzy po fachu będą czekać godzinami dla jednego dobrego ujęcia.

W rozmowie z "Daily Star" wyznał, że każdy wyjazd z osiedla jest obstawiany przez 3-4 fotografów. Nie ma szans, by Meghan i Harry zostali niezauważeni. Karloff radzi też słynnej parze, by dogadali się z którymś uznanym paparazzo, bo unikanie obiektywów nic nie da. Wręcz przeciwnie – jeśli do akcji włączą się ochroniarze, fotoreporterzy staną się bardziej agresywni.