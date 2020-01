Harry poleciał do Kanady komercyjnym lotem

Harry i Meghan niedawno "wypisali się" z rodziny królewskiej i nie będą już mieć tylu zobowiązań, co wcześniej. Chcą sami na siebie zarabiać, a to oznacza, że będą płacić również za swoje loty samolotem. Harry już zaczął wieść normalne życie i wrócił z Wielkiej Brytanii do Kanady komercyjnym lotem British Airways, jak zwykły śmiertelnik.