Harry żałuje tego, jak zareagował na myśli samobójcze Meghan

Kłopoty ze zdrowiem psychicznym, stany lękowe i depresyjne oraz myśli samobójcze to wciąż temat tabu w publicznej dyskusji, a także w wielu rodzinach. Nowy serial dokumentalny Apple TV+ "The Me You Can’t See" wyprodukowany przez Oprah Winfrey i księcia Harry'ego może to zmienić.