Harry znowu pierze brudy. Wyznał, jak był traktowany przez ojca

- Nigdy tego nie widziałem, nigdy o tym nie wiedziałem, a potem nagle zacząłem to sobie układać i mówić: "OK, więc tam chodził do szkoły, tam się to wydarzyło, wiem to o jego życiu, wiem też, że to ma związek z jego rodzicami. To oznacza, że traktował mnie tak, jak sam był traktowany, więc jak mogę to zmienić dla moich własnych dzieci?" – mówił Harry, który swoim odejściem z rodziny królewskiej postanowił "przerwać cykl".