Meghan nie chciała być "księżniczką". Harry zdradził istotne słowa żony

Zdradził, że Meghan od początku mierzyła się z inną rzeczywistością jako księżna, niż sobie wyobrażała. - Moja żona przekonywała mnie tak: "Nie muszę być księżniczką. Mogę stworzyć lepsze życie niż jakakolwiek księżniczka". To wynikało z jej doświadczenia. Raz przyznała mi: "To życie bardzo różni się od tego, co mówili moi przyjaciele na początku" - wspomniał Harry.