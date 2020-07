Ofiary domagają się milionów. Sąd odrzucił propozycję Weinsteina

24 lutego sąd w Nowym Jorku uznał Harveya Weinsteina za winnego dwóch stawianych mu zarzutów - gwałtu na aktorce Jessice Mann oraz napaści seksualnej na asystentce produkcji “Project Runway” Mimi Haleyi. Za to został uniewinniony z najpoważniejszego zarzutu, czyli "drapieżnej napaści na tle seksualnym" w stosunku do aktorki Annabelli Sciorry, za który groziła mu kara dożywocia. Podobnych przypadków było rzekomo znacznie więcej, o czym świadczy pozew zbiorowy podpisany przez dziewięć kobiet.

Ofiary Weinsteina domagają się rekompensaty od niego, a także od kierownictwa jego firmy The Weinstein Company Holdings LLC czy współpracujących z nim reżyserów. Skazany producent zaproponował 19 mln dol., co zostało z miejsca skrytykowane przez adwokata poszkodowanych kobiet.

Sprawa przeciwko producentowi ruszyła, gdy w październiku 2017 r. na łamach "The New York Times" nagłośniono zarzuty wobec producenta; występowało przeciwko niemu 8 kobiet. Kilka tygodni później nazwisk było już ponad 80. Do molestowania i gwałtów miało dochodzić już w latach 70., jednak przez ponad trzy dekady w Hollywood panowała zmowa milczenia. Weinstein uchodził za cenionego i niezwykle skutecznego producenta, a kobiety podające się za jego ofiary często współpracowały z nim także po tym, gdy doszło do molestowania czy nawet gwałtu.