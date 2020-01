HAUSER wydaje swój pierwszy solowy album!

HAUSER jako połowa duetu 2Cellos wydaje swój pierwszy solowy album pt. "Classic”. Płyta w oficjalnej sprzedaży pojawi się 7 lutego, a teraz dostępna jest w przedsprzedaży na stronie artysty.

Hauser wystąpi wkrótce w Warszawie (Materiały prasowe)

Krążek zawiera 16 utworów z najpiękniejszymi melodiami klasycznymi, podanymi w romantycznej odsłonie wiolonczelisty. W maju uroczego Chorwata zobaczymy na żywo w Warszawie.

Kilka melodii zostało już udostępnionych na oficjalnym kanale na YouTube. Zdaniem HAUSERA płyta zawiera „najpiękniejsze i najbardziej romantyczne melodie, jakie kiedykolwiek napisano w muzyce klasycznej”. Pierwszym utworem w interpretacji wiolonczelisty oraz Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej jest "Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego.

Kolejną porywającą melodią jest "Nokturn” kwartetu smyczkowego Borodina znany również z broadwayowskiego musicalu "Kismet” jako "And This Is Me Beloved”.

- Ludzie znają tę melodię, nawet jeżeli nie wiedzą skąd ona pochodzi- mówi HAUSER.

Opera jest reprezentowana przez najbardziej popularną arię tenorową "Nessun Dorma” Pucciniego oraz „Intermezzo” z opery Mascagni "Cavalleria Rusticana”. Płyta zawiera również utwór „The Lonely Shepherd” ze ścieżki dźwiękowej filmu "Kill Bill” Quentina Tarantino.

- Właśnie teraz ludzie tego potrzebują, tych melodii, wypływających z duszy i serca. Czuję, że jest to moja misja, ponieważ świat zwariował na tak wiele sposobów. Mam nadzieję, że mogę zachęcić jak najwięcej ludzi do zmian w swoim życiu i ta płyta może to zrobić– podsumowuje HAUSER.

Historia HAUSERA rozpoczyna się w chorwackim mieście Pula, gdzie zafascynowany instrumentem postanowił go samodzielnie odwzorować w nadziei na wydobycie usłyszanej wcześniej melodii. Jego wytrwałość w dążeniu do celu przetrwała dziecinną próbę do opanowania gry na wiolonczeli, a obecnie wraz z wydaniem swojego pierwszego solowego albumu "Classic” zrealizował jedno z największych marzeń, które zafascynowały go jako małego chłopca.

Album na rynku ukaże się 7 lutego, teraz kupić go można w przedsprzedaży. Artyście na płycie towarzyszy Londyńska Orkiestra Symfoniczna. Utwory z debiutanckiego krążka z pewnością usłyszymy na koncercie HAUSERA, który odbędzie się 31 maja w hali COS Torwar. Na scenie razem z wiolonczelistą zobaczymy polską Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej. Bilety na wydarzenie są do nabycia za pośrednictwem strony www.prestigemjm.com.

Lista utworów pierwszej, solowej płyty HAUSERA: