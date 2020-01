Magia HAUSERA trwa nadal! Bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki

HAUSER nie przestaje zaskakiwać. Bilety na koncert tego charyzmatycznego wiolonczelisty znikają w okamgnieniu! Tym razem usłyszymy go w akompaniamencie Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Wydarzenie na warszawskim Torwarze odbędzie się 31 maja tego roku.

W 2018 roku po wydaniu wspólnie z 2Cellos płyty "Let There Be Score”, kariera HAUSERA nabrała tempa. Fani tego uroczego Chorwata doskonale wiedzą, że rok 2020 z pewnością należy do niego. Wiolonczelista wyruszy na światowe tournée zaczynając od kwietniowego koncertu w Salle Pleyel w Paryżu, później wystąpi również w Londynie, Budapeszcie czy Włoszech, gdzie bilety zostały wyprzedane na długo przed tymi niezwykłymi wydarzeniami.