Heard pokazała się publicznie. Pierwszy raz od czasu procesu z Deppem

37-latka pojawiła się w ten weekend na festiwalu filmowym w Taorminie. Już w piątek (23 czerwca) Heard wyglądała promiennie, gdy rozmawiała ze znajomymi z planu filmowego swojego nowego filmu, thrillera "In the Fire". To właśnie z tego powodu zawitała do Włoch. Następnego dnia aktorka uczestniczyła w uroczystej premierze tej produkcji, a potem w Q&A. Tym samym Heard pokazała się po raz pierwszy publicznie po przegranym procesie z Deppem.