Nowe doniesienia w sprawie Heard vs. Depp. Prawnicy mają dość

Amerykański serwis Radar Online dotarł do stenogramu piątkowej rozprawy w sądzie w Wirginii. To tam toczy się spór wytoczony przez Deppa o zniesławienie za felieton Amber Heard dla "Washington Post", w którym ujawniła, że była ofiarą przemocy domowej. Choć w tekście nie padło nazwisko Deppa, jego zdaniem jawnie go obnażył, przez co utracił oferty pracy.