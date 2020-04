Wyglądała obłędnie. Alkohol zrobił swoje

Heather Locklear to gwiazda takich serialowych hitów jak "Melrose Place" czy "Dynastia". Śliczna blondynka umiała wyróżnić się na ekranie, choć przecież wyglądała jak tysiące podobnych do niej, uroczych gwiazdek. A jednak Heather miała w sobie to coś, dzięki czemu udało jej się wybić. Czy zadziałały rodzinne koneksje (jej rodzice byli zamożni), czy fakt, że modelka i aktorka była jednocześnie studentką psychologii, co stanowiło dość zaskakujące połączenie? Trudno powiedzieć.