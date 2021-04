Henryk Gołębiewski o późnym ojcostwie

Gołębiewski do grania podchodzi jednak, jak do wszystkiego w życiu, z dystansem. Z pracy na planie były dobre pieniądze. Pozwalały się bawić. Choć niektórzy radzili mu szkołę aktorską, on nie widział takiej potrzeby: "Prawdę mówiąc, w ogóle nie chciało mi się uczyć. Wolałem inne rozrywki – dziewczyny, winko, gitowanie" wyznał w autobiografii "Zygzakiem przez życie".