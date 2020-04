Henryk Gołębiewski wspomina diagnozę nowotworu. "Jakbym obuchem dostał"

Henryk Gołębiewski nie miał ostatnimi czasy zbyt dobrej prasy. Media rozpisywały się na temat jego prywatnego życia, które nie należało do najbardziej poukładanych. Problemy ze zdrowiem, finansami i alkoholem były jego największymi utrapieniami.

"Życie na gorąco" skontaktowało się z Henrykiem Gołębiewskim i zapytało, jak wspomina trudne chwile w życiu. Kilkanaście lat temu aktor zmagał się z nowotworem. Co czuł mężczyzna, kiedy usłyszał diagnozę?

- Jakbym obuchem w głowę dostał. Żona była wtedy w ciąży. Pierwsza myśl była taka, że córka się urodzi, a ja umrę. Ale już następnego dnia inaczej na to spojrzałem, Pomyślałem: Inni pokonują raka, to dlaczego nie ja? Zamartwianie się nie ma sensu. Trzeba pozytywnie myśleć. A ja całe życie pozytywnie myślę. To naprawdę pomaga - powiedział tygodnikowi.