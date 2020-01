Henryk Talar dementuje. 75-latek nie został ojcem

Wiadomość o późnym ojcostwie Henryka Talara poszła w świat po publikacji "Super Expressu". Aktor zdementował swoją wcześniejszą wypowiedź, która padła na koniec "mało satysfakcjonującej rozmowy".



W czwartek rano "Super Express" podał, że 75-letni Henryk Talar został ojcem . Aktor miał się sam do tego przyznać w rozmowie z gazetą. Kiedy dziennikarze "Faktu" zadzwonili do niego z życzeniami, postanowił odkręcić całe zamieszanie. "Oficjalnie dementuję. Nie zostałem trzy miesiące temu ojcem!" – powiedział konkurencyjnemu dziennikowi.

"Poprosiłem o ostatnie pytanie, chcąc zakończyć tę mało satysfakcjonującą rozmowę. Padło pytanie, zamykające rozmowę o sztuce: 'Pana życiowe osiągniecie'? W odpowiedzi połączyłem moją prawdę (ojcostwo) z tym, po co zostało zadane to pytanie. Żeby trochę porechotać i dostosować się do odbioru" – wyznał Talar.