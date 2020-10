Henryk Talar dla WP: "Myślę o tych, których już nie ma na tym padole"

Wracałem z planu filmowego i nagle przed furtką domu w Komorowie przewróciłem się i już nie wstałem. Ból był straszny, chodziłem po ścianach, więc wziąłem lampę kwarcową i przypaliłem sobie to miejsce. Zrobiłem sobie krzywdę. Musiałem czekać 10 dni na operację. No, głupota życiowa. 75-letni dorosły zachowuje się jak dziecko.

Ja nie jestem z tych, którzy się obnoszą ze swoją dolegliwością. Wiem, że moje niechodzenie to nie jest wielka tragedia. Znam ludzi, którzy mają znacznie poważniejsze problemy ze zdrowiem. Moja rehabilitacja trwa już trzy miesiące, a ma podobno potrwać rok, więc bardzo długo. Jestem w takim momencie życia i zawodu, że to jest bardzo dokuczliwe. Rok wyrwany w wieku 75 lat to jest szmat czasu.

Nie. Muszę się wyłączyć z tego, co kocham najbardziej, czyli z działania aktorskiego. Od trzech miesięcy nie ma mnie w radiu. Bardzo mi tego brakuje [Talar czytał m.in. powieści w odcinkach, nagrywał słuchowiska radiowe – red.] Kończę swoje dogrywania w serialu ”Leśniczówka”, tam jestem na wózku. Co za zbieżność: wózek z ”Leśniczówki” służył mi prywatnie.

Krucho. W domu przejdę o lasce kilka kroków i tyle. Nieciekawie, ale z nadzieją. Rehabilitację mam codziennie. Widać postępy. Jak mi powiedziano, mój uszkodzony nerw ma 1,2 metra długości i on się rehabilituje jeden milimetr na dobę. Można sobie obliczyć, ile to potrwa. To jest stan, który określiłbym ”upierdliwym” (śmiech) Nie mogę się poruszać bez laski. A wózek już oddałem do ”Leśniczówki”. Bardzo pomogli mi lekarze ze szpitala powiatowego w Grodzisku Mazowieckim, w tym chirurg Paweł Wichrowski, który mnie operował. To profesjonaliści.