Edyta Herbuś o kontakcie z Dorotą Gardias. Jest macochą jej córeczki

W jednym z wywiadów nowa prowadząca "You Can Dance - Nowa generacja" zdradziła również, jak ważną osobą w jej życiu jest córka jej partnera. - Gramy [z Dorotą Gardias - przyp. red.] do jednej bramki, żeby Hania była szczęśliwym, radosnym dzieckiem i takim jest - powiedziała Edyta Herbuś.