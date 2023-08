Herbuś w wannie. Musiała wykąpać się w soli

Edyta Herbuś stała się znana w 2004 r., kiedy to została pierwszą wicemiss w polskiej edycji Miss Hawaiian Tropic. Później pojawiła się jako tancerka w "Tańcu z gwiazdami". Od tamtej pory próbuje swoich sił w aktorstwie i co jakiś czas pojawia się w telewizji. Można było ją oglądać w "You Can Dance. Nowa generacja" i w "Tańcząca ze światem".