Hilary Duff na okładce. Zupełnie nago

Hilary Duff jako nastoletnia gwiazda szybko podbiła serca widzów. Być może dziś niewielu już pamięta jej przygody jako Lizzie McGuire, ale z pewnością kojarzy występy aktorki w takich filmach, jak "Cindirella Story" czy "Fałszywa dwunastka". Kariera nastoletniej gwiazdy otworzyła jej drogę do świata muzyki, bo Duff próbowała także swoich sił jako piosenkarka. Z biegiem czasu jej gwiazda przygasła, ale aktorka nie daje o sobie zapomnieć. W 2019 r. wróciła z impetem jako Sharon Tate w filmie "The Haunting of Sharon Tate", a niedługo później do znanej roli... Lizzie McGuire. Ostatnio zyskała niemałą popularność dzięki serialowi "How I Met Your Father", w którym zresztą gra główną rolę.