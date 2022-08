Hipnotyzująca moc Nicka Cave'a. Koncert zmienił w porywający spektakl

Każdy, kto zna jego twórczość był też podczas tego wieczoru ukontentowany. Z pięknego spektaklu i jednocześnie rasowego rockandrollowego show. Bo tym razem oprócz największych przebojów, jak fantastyczne "From Her To Eternity", Cave ze swoimi muzykami przygotował utwory, które na żywo są prawdziwym rarytasem. I tak usłyszeć można było np. "Tupelo" - w finale zmieniające się w fantastyczną kakofonię dźwięków, czy przejmujące do głębi "O Children". Przy "Higgs Boson Blues" dał poczuć, jak bije serce nie tylko jego, ale całej Ergo Areny. Nie zabrakło też wywołującego euforię "Red Right Hand", przy którym skutecznie zachęcał do wspólnych śpiewów czy "Jubilee Street" z tradycyjnym już bombastycznym finałem.