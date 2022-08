Iggy Pop zawładnął OFF Festivalem. Rewelacyjne show to mało powiedziane

A tych nie brakowało. Bo Iggy już w pierwszych sekundach zabrał fanów do swojego wehikułu czasu, sięgając praktycznie cztery dekady wstecz i przeplatając przeboje zarówno pochodzące z płyt The Stooges, jak i solowe. I tak zaczęło się już żywiołowo od "T.V. Eye" i "Five Foot One". Nie ma jednak przesady w stwierdzeniu, że największą euforię wywoływały absolutne klasyki: oszałamiający "I Wanna Be Your Dog", "Lust For Life" będący emanacją Iggy’ego (i całej publiki), czy "The Passenger" - tu chór fanów w refrenach ujął nawet Iggy’ego.