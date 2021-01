Agnieszka Osiecka dla niego zostawiła męża i córkę. Rzucił ją przez telefon

Agnieszki Osieckiej raczej przedstawiać na trzeba. Była polską poetką, pisarką i reżyserką teatralną. To ona napisała teksty do takich utworów jak "A ja wolę moją mamę", którą wykonuje Majka Jeżowska, "Małgośkę" Maryli Rodowicz, czy "Niech żyje bal". Osiecka uwielbiała spotykać się z przyjaciółmi i nie do końca odpowiadało jej życie "kury domowej". Jej życie miłosne było skomplikowane i bardzo burzliwe.