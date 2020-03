Hollywoodzki reżyser odpowie za śmierć 2-latka. Ojciec ofiary złożył pozew

Tim Story, reżyser takich filmów jak "Barbershop", "Myśl jak facet" czy "Prawdziwa jazda", został oskarżony po wypadku, do którego doszło w listopadzie zeszłego roku. W niejasnych okolicznościach 2-letni chłopiec wpadł do jacuzzi w jego ogrodzie.

Do wypadku doszło 18 listopada 2019 r. Chłopiec w niejasnych okolicznościach znalazł się w ogrodzie reżysera i wpadł do basenu/jacuzzi. Udało się go uratować przed utonięciem, ale 2-latek nie odzyskał przytomności. Po czterech dniach w szpitalu rodzina odstąpiła od uporczywej terapii podtrzymującej życie.