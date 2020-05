Hot16Challenge: Michał Wiśniewski opublikował swój numer

Michał Wiśniewski jak wielu polskich artystów wziął udział w wyzwaniu #hot16challenge. To inicjatywa, którą zapoczątkował raper Solar. Każdy nominowany artysta musi napisać 16 wersów utworu, a następnie go wyrapować. Cała akcja została stworzona po to, aby zebrać jak najwięcej środków na szpitale.