I po małżeństwie. Rozwód po trzech latach od wielkiego skandalu

"Jestem w 100% kanibalem. Chciałbym cię zjeść". "Jesteś niewolnicą. Odetnę twój palec" – miał przed laty pisać Armie Hammer w SMS-ach do jednej z kochanek. Afera wybuchła na początku 2021 r. W upublicznionych wiadomościach można było przeczytać, że Hammera fascynuje kanibalizm i mroczne relacje z kobietami. "Żyjesz tylko po to, by się mnie słuchać, by być moją niewolnicą. Będziesz moją własnością. To moja dusza. Moje ciało. Przyjdziesz i będziesz moją własnością aż do śmierci?" - pisał. Hammer był też oskarżany o gwałt.