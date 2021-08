Wielka strata. Ceniony artysta miał 46 lat

W 2009 r. wielbiciele house'u tańczyli do jego kawałka "Get Shaky", nagranego pod szyldem The Ian Carey Project. Piosenka podbiła listy przebojów w Australii, Belgii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, a klip do "Get Shaky" zdobył nagrodę dla najlepszego teledysku tanecznego roku.