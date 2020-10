Ibisz naprawdę o to zapytał. Posypały się na niego gromy

Zobacz: "Taniec z gwiazdami". Byli parą w życiu i na parkiecie

Przygotowali się, zatańczyli, robili dobrą minę do złej gry. Szczególnie wtedy, gdy prowadzący pytali, jak to jest z tym ich rozstaniem.

"Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, jest nam ciężko, bo nie ukrywam, że ją kocham. Pomyślałem jednak, że tylko trzęsienie ziemi może nam pomóc. To stereotyp, że jeśli ludzie się rozstają, to muszą drzeć koty. Potrafimy w trudnych chwilach dobrze pracować" - powiedział Mikołaj.

To nie był ostatni raz, gdy byli zmuszeni odnosić się do prywatnych spraw.

Gdy ogłoszono, że to oni odpadają z programu, Ibisz zaprosił parę do siebie, by mogli się pożegnać z widzami. Zapytał jeszcze: "No to jak jest z tą miłością u was? Jest w końcu czy jej nie ma? Powiedzcie, bo nie wytrzymam!".