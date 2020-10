"Taniec z Gwiazdami" znów emocjonuje. Mocne komentarze na temat Sylwii i Mikołaja

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to zwycięzcy pierwszej polskiej edycji programu "Love Island". Oboje od zawsze mieli wiele wspólnego ze sportem - ona tańczy, on gra w tenisa. Wiadomo było, że pasja prędzej czy później ich połączy i stworzą parę. Uczucie między nimi wybuchło gwałtownie, a widzowie pokochali ich razem.

Po programie Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak zamieszkali ze sobą, co szybko zaczęło generować konflikty. Przymusowa kwarantanna sprawiła, że musieli zastanowić się na tą relacją. Mimo słabego okresu oboje chcieli walczyć o tę miłość i zdecydowali się na terapię dla par. Szybko ogłosili, że przyniosła ona oczekiwane efekty.

"Taniec z Gwiazdami" był ich wspólnym projektem, choć wiadomo, że Sylwia Madeńska traktowała program nieco jak spełnienie swoich zawodowych marzeń. Na parkiecie towarzyszył jej Mikołaj Jędruszczak, który od samego początku zbierał raczej negatywne oceny swoich występów. Mimo to widzowie głosowali na tę parę.

Gdy Mikołaj na Instagramie ogłosił rozstanie z Sylwią, fani pary zastanawiali się co dalej z programem. Sprawa rozwiązała się jednak sama - Madeńska i Jędruszczak odpadli z show, a internauci nie szczędzili gorzkich słów. "Czy to nie dziwne, że odpadli akurat jak zerwali?", "Niestety to było pewne, szczególnie po tym rozstaniu", "Sylwia, powiem tak po ludzku, bardzo mi Ciebie szkoda", "Widać było w nich ulgę" - pisali.