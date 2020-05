Ida Nowakowska tęskni za mężem. Przez koronawirusa nie mogą być razem

Ida w rozmowie z portalem Jastrząb Post mówiła, że jej ukochany jest teraz w San Francisco i pracuje zdalnie. Koronawirus pokrzyżował ich plany, bo Jack miał przyjechać do Polski i zostać z żoną na cały rok.

- Ta rozłąka jest dla mnie bardzo męcząca. Można ją przeżyć, bo wiem, że potem będzie już ze mną na zawsze. Nie wyjedzie znowu, albo nie okaże się, że ja muszę wyjechać. To daje nam nadzieję, że będzie okay, że można to przeżyć – mówiła Nowakowska portalowi.