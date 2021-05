Ida Nowakowska pokazała, jak wywija z wózkiem. "Brakuje już tylko dzidziusia"

Ida Nowakowska wielokrotnie udowadniała, że nawet ciąża nie stanowi dla niej większych ograniczeń. Prezenterka TVP i jurorka programu "Dance Dance Dance" długo ukrywała swój stan, który do dziś zresztą nie stanowi przeszkody w jej zawodowej aktywności. Mimo wyraźnie zaawansowanej ciąży Nowakowska regularnie pojawia się na antenie Telewizji Polskiej, m.in. we wspomnianym tanecznym show Dwójki. Sama także nie zrezygnowała z tańca, który towarzyszy jej codziennie i to niemal przy każdej okazji.