Ida Nowakowska nie planuje długiego urlopu macierzyńskiego. Już podpisała nowy kontrakt

Ida Nowakowska jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych prezenterek Telewizji Polskiej. Tancerka od dwóch lat jest jurorką programu TVP 2 "Dance Dance Dance" i współprowadzącą "Pytania na śniadanie" oraz "The Voice Kids". Wiedzie się jej nie tylko na polu zawodowym, ale także w życiu prywatnym – na początku tego roku pochwaliła się wieścią, że po raz pierwszy zostanie matką . Mimo że jest w ciąży, nie daje sobie chwili wytchnienia. Regularnie pojawia się w śniadaniówce TVP 2.

Celebrytka ma wyznaczony termin porodu na przełomie kwietnia i maja. "Party" poinformowano, że Nowakowska nie planuje długiego urlopu macierzyńskiego. Tancerka właśnie podpisała kontrakt na poprowadzenie kolejnej edycji "The Voice Kids", która zostanie wyemitowana jesienią. Zdjęcia do niej mają ruszyć w wakacje.

Jej syn będzie miał wtedy zaledwie kilka tygodni. Ale Nowakowska nie musi się martwić o nic – produkcja ma zadbać o to, by miała jak najlepsze warunki do pracy. Zapewni jej cichą garderobę, w której spokojnie będzie mogła nakarmić niemowlę. 30-latka może też liczyć na pomoc przyszłej babci.