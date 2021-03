Ida Nowakowska wygina się przy drążku. Zachęca do ćwiczeń w ciąży

Od dawna wiadomo, że ciąża to nie choroba. Wciąż jednak nie wszystkie przyszłe mamy dbają o swoją aktywność fizyczną w tym nadzwyczajnym stanie. Choć z pokolenia na pokolenia Polki są coraz bardziej świadome tego, jak istotnym elementem zdrowej ciąży i sprawnego porodu jest ruch, to bez wątpienie zachęt do ćwiczeń nigdy za wiele. Ostatnio do grona znanych promotorek aktywności fizycznej (Anny Lewandowskiej czy Moniki Mrozowskiej) w ciąży dołączyła Ida Nowakowska. Prezenterka TVP, ale przede wszystkim tancerka, w maju po raz pierwszy zostanie mamą. W ciąży czuje się doskonale i nie zwalnia tempa. Już niebawem zobaczymy ją w 3. edycji show "Dance dance dance", a póki co możemy oglądać m.in. na antenie TVP Kobieta.