Ida Nowakowska była jedną z gwiazd, które pojawiły się na prezentacji jesiennej ramówki TVP. Na ściance pozowała z mężem Jackiem Herndonem. Na co dzień małżonkowie żyją osobno. Ona pracuje w Polsce, a on podróżuje po świecie. Nic dziwnego, że każda wspólna chwila to dla nich powód do radości. Na ściance na ich twarzach gościły szerokie uśmiechy.